بهذه الطريقة.. درة نفت شائعة طلاقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت الفنانة درة الأخبار التي تم تداولها الفترة الماضية حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال هاني سعد، بطريقتها الخاصة، حيث نشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة صور من آخر جلسة تصوير جمعتها بزوحها، واكتفت بالتعليق بكلمتين فقط حيث كتبت قائلة: “عن اليوم”، لتكون رداً على شائعات انفصالها التي تداولتها بعد الصفحات خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، تنتظر درة عرض مسلسلها “إثبات نسب” والذي كان مقرراً له العرض في رمضان الماضي إلى أن الشركة المنتجة رات تأجيله إلى ما بعد رمضان، وخرجت وقتها أقوال أن السبب في التأجيل كان خلافًا بين درة ومنتج العمل بسبب عدم مقدرته على تسويق المسلسل.

وردت درة، على ذلك الكلام، مشيرة إلى أن ما قيل حول وجود خلاف مع المنتج أو عدم التسويق للمسلسل بشكل كافٍ غير صحيح بالمرة، موضحة أن أسرة العمل فضلوا تأجيل عرض المسلسل، لأنهم وجدوا أنهم لم يستطيعوا استكمال تصويره قبل رمضان، خاصة أنهم بدأوا التصوير في وقت متأخر، مشيرة إلى أن الأمر طبيعي ويحدث كل عام مع بعض المسلسلات.

يُذكر أن آخر أعمال درة كان مشاركتها الفنان عمرو سعد في بطولة مسلسل “الأجهر”، الذي عرض رمضان 2023، وهو من إخراج ياسر سامي، وشارك في البطولة سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي وغيرهم ومن تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي.