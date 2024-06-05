ساندرا رزق تستعرض ساعة يدها الثمينة..و سعرها الخيالي سيفاجئكم

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق الجمهور صورة عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، إستعرضت من خلالها ساعة يدها الباهظة الثمن من إنتاج شركة Rolex، و وصل سعرها إلى 50,152 دولار، و هي باللون الذهبي اللامع.
وكانت شاركت ساندرا رزق مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، إستعرضت فيه ساعتها الجديدة من شركة Audemars Piguet العالمية، والتي بلغ سعرها 160,125 دولار، كما وكانت تحمل حقيبة يد من دار أزياء Hermès باللون الأحمر، يصل سعرها إلى 12,500 دولار.
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