شاعر غنائي يتهم عمر كمال بالسرقة "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يواجه المطرب عمر كمال، أزمة جديدة، بعد اتهام الشاعر محسن الشبراوي له بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.

الشاعر محسن الشبراوي، ظهر في مقطع فيديو بمشاركة المستشار القانوني محمد أبو زيد، ووجه اتهام إلى المطرب عمر كمال.

وفي المقطع الذي نشره المستشار القانوني محمد أبو زيد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، قال محسن الشبراوي: "أنا وكلت المستشار محمد أبو زيد، لتقديم بلاغ رسمي، ضد عمر كمال وحمو بيكا".

ومن جانبه، قال محمد أبو زيد: "عمر كمال تعدى على حقوق الشاعر محسن الشبراوي، في أغنية (ابني)، الموثقة رسميا بالمصنفات الفنية، وقدمها المطرب في مقاطع فيديو، دون إذن الشاعر".

من ناحية أخرى يستعد المطرب عمر كمال، لطرح أغنية بعنوان "أنا بطل السوق"، بمشاركة المطرب محمود الليثي.

اضغط هنا