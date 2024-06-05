في ذكرى رحيلها.. سر خلاف هدى سلطان مع شقيقها محمد فوزي وهذا ما قالته عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في 5 يونيو 2006 ، رحلت عن عالمنا النجمة الكبيرة هدى سلطان التي تعتبر من أشهر نجمات عصر السينما الذهبي

هدى سلطان هي الشقيقة الصغرى للنجم الراحل محمد فوزي، والذي عارض بشدة أن تعمل شقيقته بالفن

وعن خلافها مع شقيقها قالت النجمة الراحلة في لقاء تليفزيوني لها: "معارضة فوزي لاشتغالي بالفن كانت خوف عليا، الفنان زمان مكانش له المكانة والتقدير زي دلوقتي، النهاردة الفنان لا يقل عن وزير أو سفير، لما بيسافر برة مصر بيكون سفير لبلده وتصرفاته لازم تكون محسوبة"

وتابعت: "كان اللي بيعمله إن مثلا أستاذ عبدالوهاب لو عايزني في فيلم يبعت يقوله ملوش لزوم وكده، لغاية مالنصيب حكم ان اسم هدى سلطان يبقى موجود، والمنتج جبريال نحاس قدمني في فيلم ست الحسن، ورفض تدخل فوزي"

وعن شقيقها النجم الكبير محمد فوزي قالت: "كان أب وأخ وحتى أم ليا، كنت بعتبره صديقي وبقوله أسراري، ولما خاصمنى ومبقاش يكلمني ده أثر عليا نفسيا وصحيا"

واستكملت: "مرة سمعت إنه تعب بس مش تعبه الأخير، وكلمت مراته وقتها مديحة يسري قالتلي تعالي يعني هيعمل إيه، فجازفت وروحت قلت اللي يعمله المهم إني أطمن عليه، وأول ماشافني فتح دراعه ليا وحضني وانتهى الخلاف"