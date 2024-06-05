أمير عيد يتصدر تريند "أكس" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر الفنان أمير عيد، قوائم تريند موقع "أكس"، بالتزامن مع موعد عرض مسلسل "دواعي سفر"، عبر منصة "watch it".

الفنان أمير عيد، يجسد شخصية "علي"، في مسلسل "دواعي السفر"، الذي بدأ عرضه يوم 12 مايو، بمعدل حلقتين أسبوعيا، كل يوم أربعاء الساعة 12 م.

مسلسل "دواعى السفر"، الذي عرضت المنصة اليوم الأربعاء حلقاته السابعة والثامنة، مكون من 10 حلقات.

المسلسل تأليف وإخراج محمد ناير، في أولى تجاربه في عالم الإخراج التليفزيوني، وبطولة: أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوي، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفي، مريم ناعوم، ياسمين سمير.