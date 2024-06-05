شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الدفراوى: طرح فيلم ولاد رزق 3 واللعب مع العيال 12 يونيو فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموزع السينمائى محمود الدفراوى لـ"الخليج 365" إن فيلمى ولاد رزق 3 واللعب مع العيال من المقرر طرحهما فى السينمات يوم 12 ينويو فى السينمات، وذلك قبل عيد الأضحى بـ3 أيام فقط، كما يتم طرح فيلم أهل الكهف وعصابة الماكس فى وقفة عيد الأضحى مباشرة.

فيلم "عصابة المكس" بطولة أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

فيلم ولاد رزق 3 بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، على صبحى، كريم قاسم، سيد رجب، وأخرون، إخراج طارق العريان، تأليف صلاح الجهينى.

فيلم أهل الكهف بطولة خالد البنوى محمد ممدوح غادة ريم مصطفى وععد كبير من الفنانين، إخراج عمرو عرفة.