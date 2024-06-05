شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الجنايات الكويتية ترفض إخلاء سبيل حليمة بولند بعد شهر في السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد رفض محكمة الجنايات إخلاء سبيلها في قضية التحريض على الفسق والفجور، وحجز القضية ليوم 9 يونيو الجاري.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكمها في إبريل الماضي، بحبس حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 2000 دينار كويتي.

وعلى الرغم من تداول العديد من المصادر المقربة من الإعلامية قرب الإفراج عنها، خاصة بعد أن قرر الشاكي التنازل عن شكواه، وكذلك فعلت الإعلامية بعد تنازلها عن شكواها ضده، ولكن قرار المحكمة جاء صادما، ومازالت في الحبس بعد مرور ما يقرب الشهر، في انتظار قرار المحكمة يوم 9 يونيو.

وكان فريق الدفاع عن الإعلامية تقدم لـ محكمة الاستئناف بطلب إخلاء سبيلها لحين البت في القضية، وذلك بعد إلقاء القبض عليها مطلع شهر مايو الماضي، وإيداعها في السجن المركزي.