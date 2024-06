شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اشتراكات HBO قبل عرض الموسم الثاني من House of the Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت منصة HBO الامريكية وشركة Warner Bros، أسعار اشتراكات الباقات شهرياً قبل عرض الموسم الثاني من مسلسل الفانتازيا الشهير House of the Dragon المقرر عرضه في 16 يونيو الجاري على المنصة الأمريكية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن المنصة الأمريكية HBO رفعت اشتراكات الخطط الشهرية والسنوية الخالية من الإعلانات بمقدار دولار واحد شهريًا، ليصل السعر الجديد إلى 16.99 دولارًا، على ان تزيد الخطة السنوية الخالية من الإعلانات بمقدار 20 دولارًا لتصبح 169.99 دولارًا.

ومن المقرر أن تصل مدة الحلقة الثانية من الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon إلى 72 دقيقة، ومن المتوقع أن تكون الحلقة الأطول فى حلقات السلسلة بأكملها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع dexerto.

على أن يبدأ عرض أولى حلقات الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon، يوم 16 يونيو الجارى، وستصل مدتها إلى 64 دقيقة، وستطرح تحت اسم A Son for a Son.

وسيتكون الموسم الثاني من سلسلة House of the Dragon من ثماني حلقات، أي أقل بحلقتين من الموسم الأول من المسلسل المشتق من السلسلة الأصلية Game of Thrones، وهذا جزء من خطة طويلة المدى للمسلسل، والتي تتضمن عن إعلان شبكة HBO في الإعلان عن موسم ثالث للعمل قبل طرح حلقات الموسم الثانى.وحازت حلقات مسلسلHouse Of The Dragon على متابعة الملايين من حول العالم، منذ طرح أولى حلقات الموسم الأول، الذى تكون من 10 حلقات، طرحت بالتتابع على الشبكة.