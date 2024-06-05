هنا الزاهد بفستان أسود أنيق يبلغ سعره آلاف الدولارات

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو لأحدث إطلالاتها.

وظهرت هنا في مقطع الفيديو بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستان أسود قصير باللون الأسود، تميز بياقة مرتفعة وأكمام طويلة، كما جاء محدد الخصر بحزام من اللون ومزينا بالأحجار نفسها.

واختارت هنا الفستان من تصميم العلامة التجارية الشهيرة إليزابيتا فرانكي Elisabetta Franchi، ويبلغ سعره 10,386 دولار أميركي.

وأكملت هنا إطلالتها بحقيبة من الجلد الاسود من العلامة التجارية "Dior" يبلغ سعرها$4,804.38دولار.

ومن الناحية الجمالية، تركت هنا شعرها الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة مموجة، وطبقت مكياجا ناعما أبرز ملامحها بطريقة لافتة.

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