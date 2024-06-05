«ولاد رزق 3».. مفاجأة عيد الأضحى

ياسر رشاد - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن عرض فيلم «ولاد رزق» الجزء الثالث، والمقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المبارك وسط ترقب كبير من محبى نجوم العمل بعد ما حقق الجزآن الأول والثانى نجاحًا كبيرًا خلال عرضهما فى 2015، وحقق إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، والثانى فى 2019 الذى تخطت إيراداته حاجز الـ100 مليون، واحتل المركز الثالث فى قائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للايرادات فى تاريخ السينما المصرية بعد «كيرة والجن» الذى حقق 120 مليون، و«الفيل الأزرق 2» الذى حصد 104 ملايين جنيه.

يطل صناع عمل فيلم ولاد رزق 3 – القاضية، على الجمهور بشكل جديد مختلف عن الجزئين السابقين سواء من كواليس الأحداث أو التكلفة التى تُعد الأضخم إنتاجيًا فى أجزاء الفيلم، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من نجوم الفن الذين لديهم رصيد جماهيرى ضخم.

وقال الفنان أحمد عز، إن سلسلة «ولاد رزق» من الأفلام المحببة للجمهور، وكان لا بد من تقديم شىء جديد لهم فى الجزء الثالث الذى يعرض بموسم الصيف 2024.

أحمد عز

وأوضح أحمد عز فى تصريحاته، أن الجمهور أصبح على دراية كبيرة بمجريات الأمور، ومضطلع على العالم قائلا:«مينفعش نقدم لهم أى حاجة»، مؤكدًا أنه لا بد من توفر فكر جديد وصورة جديدة، وإمكانيات عالية للاستمرار فى تقديم أى سلسلة أفلام، وحينما يتوفر ذلك يمكن تقديم 9 أجزاء ناجحة أيضًا.

يشهد الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق 3 تغييرات جذرية فى الأحداث غير المتوقع، حيث إن القائمين على العمل ابتعدوا عن تقليد وتسلسل الأحداث بالجزأين الأول والثانى، فضلًا عن ظهور شخصيات جديدة وضيوف شرف من نجوم الصف الأول، وتم تخصيص ميزانية كبيرة للفيلم، ومن المتوقع عرضه فى صيف عام 2024، كما سيتم استخدام فريق عمل أجنبى لتصميم مشاهد الأكشن فى الفيلم.

وعن كواليس الفيلم، تدور أحداثه حول سرقة أبطال العمل شىء ثمين من تايسون فيورى، الأمر الذى سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب فى دخولهم العديد من الصراعات التى ستدور فى إطار من الأكشن والدراما.

ويضم فيلم «ولاد رزق 3» أبطاله: أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلى صبحى، وسيد رجب، ومحمد لطفى، ونسرين أمين، وأسماء جلال.

عمرو يوسف

سيد رجب

ويظهر المصارع العالمى تايسون فيورى ضمن أبطال فيلم ولاد رزق 3، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز، وقد تم الإعلان أن تصوير الفيلم سيستغرق 9 أسابيع، حيث سيتم تصوير 5 أسابيع خارج مصر و4 أسابيع فى مصر.

ينتظر الجمهور عددًا كبيرًا من المفاجآت والمطاردات، التى يجرى تقديمها لأول مرة فى الوطن العربى، بالإضافة لضيوف الشرف، من بينهم النجم كريم عبدالعزيز، إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى.

كريم عبدالعيز

انضمام النجم كريم عبدالعزيز بالتأكيد أضاف ثقلًا أكثر للفيلم جماهيريًا لما له من شعبية ضخمة تنتظر أى مشاركة لنجم الشاشة كريم عبدالعزيز، خاصة بعد ما أطل على جمهوره فى رمضان 2024 بمسلسل الحشاشين والذى نال إشادات عربية ودولية وتخصصت له ميزانية ضخمة لإنتاجه.