شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم ضيف شرف الحلقة 8 من مسلسل دواعي السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان أحمد حاتم خلال أحداث الحلقة الـ 8 من مسلسل دواعي السفر بطولة الفنان أمير عيد، إذ جسد شخصية أحد المرضى الذين يترددون على عيادة الفنانة نادين، ويساعد أمير عيد في إعلانه الخاصة بالعيادة، كما جمعت الحلقة مشهد له مع أمير عيد يتحدث فيه عن معاناته من المرض وكيف تركته خطيبته بسبب ذلك.

دواعى السفر مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.



أحمد حاتم من مسلسل دواعي السفر