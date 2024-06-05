شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تريلر فيلم Alien: Romulus قبل طرحه أغسطس المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم Alien: Romulus تريلر الفيلم بطولة كل من كايلي سبايني وأرتشي رينو وإيزابيلا ميرسيد، ويُعرض فيلم Alien: Romulus لأول مرة في دور العرض في أغسطس المقبل.



فيلم Alien: Romulus أخرجه وشارك في كتابته فيدي ألفاريز، ويتناول قصة مجموعة من الشباب يبحثون في محطة فضائية مهجورة، وتدخل في مواجهة مع مجموعة من الفضائيين كانوا احتلوا المحطة، والفيلم يعتبر التاسع في سلسلة Alien التي امتدت لأكثر من 40 عامًا.



يذكر أن النسخة الأولى من سلسلة Alien صدرت عام 1979، وهى من إخراج ريدلى سكوت وبطولة توم سكيريت، سيغورنى ويفر، يشير عنوان الفيلم إلى الكائن الشديد العدوانية الذى يتتبع ويقتل طاقم السفينة الفضائية، كتب دان أوبانون السيناريو من قصة كتبها مع رونالد سشيت، متأثرًا بأعمال سابقة فى مجال الخيال العلمى والرعب.