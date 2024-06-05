شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت "منزعج" من قرار ابنته "شيلوه" حذف لقبه الأخير من اسمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن النجم براد بيت، منزعج للغاية من قرار ابنته شيلوه حذف اسمه الأخير من اسمها، في عيد ميلادها الثامن عشر.

وقال مصدر مقرب من الحائز على جائزة الأوسكار البالغ من العمر 60 عامًا، إن محوه من حياة ابنته هو مجرد مؤشر آخر على أنه "فقد أطفاله"، وزعم المصدر: "إنه يدرك ويشعر بالانزعاج لأن شيلوه أسقطت اسمه الأخير، من اسمها".

وكان براد بيت دائما مايرغب في ابنة، وكان بالفعل بصدد تبني ابنة بشكل قانوني كانت جزءًا من حياته لعدة أشهر قبل أن يعلن هو وشريكته آنذاك أنجلينا جولي، 49 عامًا، عن حملها بشيلوه في يناير 2006.



براد بيت



شيلوه برفقة انجلينا جولى

وسافرت جولي إلى إثيوبيا لتبني ابنتها الأولى زهرة (19 عاما) في يوليو 2005، وكان بيت برفقتها في الرحلة، وبحسب ما ورد كان في طور أن يصبح والد زهرة بالتبني في ديسمبر 2005، قبل شهر من إعلانه هو وجولي عن حملها.

وتابع المصدر: "إن التذكير بأنه فقد أطفاله، بالطبع ليس بالأمر السهل على براد، إنه يحب أولاده ويفتقدهم إنه أمر محزن للغاية"، وأضاف المصدر أن بعد المسافات بينه وبين أولاده، مادوكس، 22 عاما؛ باكس، 20؛ زهرة، شيلوه، والتوأم نوكس وفيفيان، 15 عامًا "يؤلمه".

وقال مصدر آخر مقرب من بيت أنه "لا يزال يحب جميع أطفاله بشكل كبير، كانت هذه العملية برمتها صعبة للغاية بالنسبة لجميع أفراد الأسرة".

إذا تمت الموافقة على طلب شيلوه، وليس هناك ما يشير إلى أنه لن يتم ذلك، فسوف تستخدم بعد ذلك ببساطة اسم "شيلوه جولي"، بدلاً من اسمها الأصلي الكامل، "شيلوه جولي بيت".