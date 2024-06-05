باميلا الكيك وخالد شباط يواجهان أحمد وليلى زاهر في “الليلة دوب”

يتواجه النجمان باميلا الكيك وخالد شباط اللذين حققا نجاحاً كبيراً في مسلسل “كريستال” مؤخراً مع الممثل أحمد زاهر الذي قدّم بطولة مسلسل “نعمة الأفوكاتو” في رمضان الماضي، وابنته النجمة ليلى أحمد زاهر التي أطلت في مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” في برنامج “الليلة دوب” مع النجم حسن الرداد، وهو النسخة العربية من البرنامج العالمي that’s my jam. تحمل الحلقة الكثير من التشويق والمفاجٱت، فمن من الفريقين سيفوز في المنافسة؟

يُعرض برنامج “الليلة دوب- That’s my Jam” على MBC1 وعلى MBC العراق كل أربعاء الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت الرياض