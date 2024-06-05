بعد اعتذارها وعودتها الى الفن… حلا شيحة تنتقد الوسط مجددًا وتُثير الجدل

أثارت الممثلة المصرية حلا شيحة الجدل من جديد، بعد أن وصفت ما يحدث في الوسط الفني حالياً بـ “العك” والقرف، لكنها أكّدت ان الأمل ما زال موجوداً.

وقد شاركت “شيحة” متابعيها عبر “إنستاستوري” بصورة لها، وعلّقت: “وسط “القرف” الذي أصبحنا فيه أكيد هناك أمل، لأن مصر بلد الفن، الذي سيعود يوماً من جديد، عندما يختفي النفاق، وحُب هذه المهنة “بجد” لا يفهمه إلا الفنان الحقيقي، وليس “العك” الذي اصبح في كل مكان”.

نشير ان حلا شيحة عادت الى التمثيل بناءً على قرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بعد إعتذارها عمّا بدر منها في أكثر من مناسبة حول آرائها المذبذبة بشأن الفن والوسط الفني، وهي الآراء التي أثارت جدلاً واسعًا، ورفضها عدد كبير من الفنانين.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

على صعيد الأعمال الفنية، شاركت حلا شيحة في رمضان الفائت في بطولة مسلسل “إمبراطورية ميم” مع الممثل خالد النبوي وبمشاركة نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.