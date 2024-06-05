صحفيّة تركية تكشف سرًا صادمًا عن هاندا أرتشيل… “عصبيّة، كاذبة”

ما زال هجوم الصحافة التركية على الممثلة هاندا أرتشيل يتفاعل في ظل علاقتها العاطفية مع رجل الأعمال هاكان صابانجي.

في التفاصيل، فقد هاجمت إحدى الصحفيات التركيات “هاندا” وإتهمتها بالسعي وراء المصوّرين الصحفيّين لتصويرها من أجل إثارة الجدل. وتابعت خلال حديثها في أحد البرامج التلفزيونية التركية ان “هاندا” من بين المشاهير النادرين الذين يتّصلون بالصحافيين قبل نصف ساعة من اي خطوة تخطوها وتطلب منهم تصويرها ثم تظهر وكأنها لا تعلم ذلك.

وأضافت أن “هاندا” لا تتصل بنفسها بل لديها مستشارين صحافيين يقومون بذلك وبهذه الطريقة تمّ تصويرها مع كرم بورسين وحبيبها الحالي هاكان صابانجي.

وخلال حديثها تساءلت الصحفيّة التركية “كيف سنعرف كصحافيين خطوات “هاندا” بل هي من تقول لنا ونحن نذهب لتصويرها”.

وتابعت ان “هاندا” تظهر بعد ذلك لتتحدّث بعصبيّة كاذبة عن الخصوصية، وتقول “أليس بإمكاني ان أضمّ حبيبي؟”

ووجّهت الصحافية رسالة الى “هاندا” قائلة: “لا تتصلي بنا إذاً، نحن جالسون في بيوتنا، ولا ندري ماذا تفعلين.”

نذكر ان هاندا آرتشيل تتعرّض لهجوم مستمر من الصحافة التركيّة، التي تسلط الضوء على حياتها الشخصية بشكل كبير، منذ علاقتها السابقة مع زميلها الممثل كرم بورسين وصولاً الى علاقتها الحالية مع حبيبها رجل الأعمال التركي المعروف هاكان صابانجي.

وقد سجلّت “أرتشيل” عتبها في أحدث تصريح لها بسبب تناول حياتها المهنية والخاصة بإستمرار. وتساءلت هاندا “لماذا دائمًا هي في كافة المواضيع؟ ولكن لغاية الآن لم تكتشف السبب لكنها تعبت من مجابهة كل هذا الوضع”. وختمت تصريحها بصرخة “دعوني وشأني قليلاً”.

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الجدير ذكره أن نجمة “أنت أطرق بابي” نفت مؤخرًا الأخبار المتداولة عن دخولها القفص الذهبي في الصيف القادم وارتباطها بهاكان.

يُذكر ان مسلسل “هاندا” الأخير بعنوان “شخص آخر” الذي جمعها مع بوراك دينيز، تمّ إيقافه بسبب نسب المشاهدة المتدنية.