آخرهم أحمد جمال.. نجوم الفن في قفص الاتهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تم التحفظ على الفنان أحمد جمال أمس الأحد، بعد صدمه مواطن بسيارته على طريق الفيوم، وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداها قيادة المطرب أحمد جمال بمحيط منطقة التجنيد

الفنان أحمد جمال لم يكن الأول في قائمة الفنانين الذين تورطوا في حادث سير مؤخرا، فقد سبقه عدد من أهل الفن أبرزهم:

عباس أبو الحسن

منذ أيام توفيت إحدى السيدتين المصابتين في واقعة دهسهما بسيارة الفنان عباس أبو الحسن بأكتوبر.

وكانت النيابة العامة في الجيزة، قررت إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، على خلفية التحقيق معه بتهمة دهس سيدتين بسيارته في منطقة الشيخ زايد

عصام صاصا

أحالت النيابة العامة بالجيزة، قضية عصام صاصا مطرب المهرجانات المتهم بالقتل الخطأ، والتسبب في وفاة سائق عقب دهسه بسيارته للمحاكمة.

جاء القرار عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إيجابية تعاطي عصام صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، أثناء حادث دهس المجني عليه وقتله عن طريق الخطأ.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بعصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش، وكذا الترامادول، وأيضا مشتقات الميثامفيتامين

نجل الفنان أحمد رزق

منذ أيام، قررت النيابة العامة بأكتوبر، إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة اتهامه بإصابة عامل دليفري اصطدم به نتيجة السير عكس الاتجاه بدراجته البخارية.