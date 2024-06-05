محمد إمام: "اللعب مع العيال" حقق لي حلم من أحلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب النجم محمد إمام عن سعادته بتجربة فيلم اللعب مع العيال الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي موسم عيد الأضحى، بعد أيام قليلة.

وقال إمام في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للفيلم على موقع انستجرام: "سعيد بتجربة فيلم اللعب مع العيال جدا، رحلة جميلة مع كل أبطال العمل، ومن زمان كان نفسي اشتغل مع الأستاذ الكبير شريف عرفة، وكان حلم من أحلامي، وكان نفسي اشتغل مع باسم سمرة".

الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

الفيلم من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي يجمعه بـ محمد عادل إمام.