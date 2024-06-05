بعد 4 سنوات من استئصال الحنجرة.. شقيق عبد الله حلمي يكشف تفاصيل حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_مصطفى حمزة:

أكد محمد حلمي "شقيق عازف الكولة عبد الله حلمي "، أن شقيقه يخضع من وقت إلى آخر لفحوص طبية، لمتابعة حالته الصحية.

محمد حلمي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365 "، قال،:" طبيعة حالة عبد الله، تفرض خضوعه للفحوص، بشكل دوري، منذ إجراء استئصال الحنجرة، بسبب السرطان، عام 2020".

وتابع،:" عبد الله، يقيم حاليا في منطقة إمبابة، وحالته النفسية، نسبيا جيدة، وإن كان يشعر بالحزن، بسبب تخلي بعض رفاق المشوار عنه".

محمد حلمي، اأضاف،:"عازفة الهارب الفنانة ياسمين الحربي، تعد بالفعل الأكثر متابعة وتواصل معه، ولا يوجد غيرها تقريبا"

عازف الكولة الشهير عبد الله حلمي، كان في أغسطس 2023، ضيف الشرف في حفل عازفة الهارب ياسمين الحربي، بدار الأوبرا.

وجاء ظهور الفنان عبدالله حلمي، بعد 3 سنوات، من خضوعه لعمليتين جراحيتين لاستئصال ورم سرطاني بالحنجرة.