خالد سرحان : أعتبر الزعيم والدي فنياً وكواليس أعماله جادة ولا يوجد بها تهريج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الفنان خالد سرحان إنه يعتبر "الزعيم" عادل إمام والده فنياً، ومثل أعلى له وللفنانين، مشيراً إلى أنه تعلم منه كل شيء فني بشكل صحيح، كما تعلم الالتزام بمواعيد التصوير وبما هو مكتوب في السيناريو وعشق الفن واحترام المخرج حتى لو كان في بداية مشواره .

وأشار سرحان خلال لقائه مع المذيعة يمنى بدراوي ببرنامج "حواديت الناس"، أن كواليس أعمال الفنان الكبير عادل إمام جادة وهادئة ولا يوجد بها "تهاون أو تهريج"، هو يأتي قبل بدء التصوير بوقت كاف، ويبدأ في مذاكرة مشاهده حتى تبدأ عمليات التصوير، مؤكداً ان هناك علاقة قوية وممتدة تربطه بالزعيم وأسرته فهو صديق أولاده ويتصل به وبهم دائماً، وحضر عيد ميلاد الزعيم في العام الماضي .

وخلال الحلقة قال الفنان حمادة هلال في مداخلة هاتفية إن خالد من نجوم الصف الأول ودوما موجود، وهو صاحب شخصية رائعة، كما يعتبره من الفنانين القلائل الذين يسعون دائماً للنجاح والتميز، مؤكداً أنه يعتبر خالد بمثابة أخ وصديق، وبالنسبة له هو من الناس "اللي أحب افضفض معاه"، وهو من مؤسسي مسلسل "المداح" وله بصمته الرائعة والواضحة في العمل .

فيما قال خالد عن حمادة هلال إن أجواء العمل معه رائعة للغاية، حيث جاءت كواليس "المداح" ممتازة وخاصة أن حمادة متدين ومحب لآل البيت.

وعن أجمل تجاربه الفنية قال خالد إن مسلسل "خيانة عهد" من أفضل التجارب بالنسبة له، وأشار إلى أن مسلسلات الأجزاء تعد بالنسبة له التزاماً أخلاقياً لا يستطيع الاعتذار عن المشاركة فيها، وخاصة مع نجاح هذه الأجزاء، لأنه لو اعتذر عن المشاركة في جزء جديد من عمل قدمه، فهذا معناه أن العمل من الممكن أن يتم إلغاؤه وفي هذه الحالة سوف يحدث ضرر كبير لكل المشاركين بهذا العمل.

وعن المسرح قال إنه يؤمن بمقولة "اعطني مسرحاً جيداً اعطيك شعباً عظيماً"، وتمنى أن تضيء جميع مسارح مصر من جديد، وفيما يخص تجاربه مع الأعمال الإذاعية قال إنه يعشق الإذاعة ويراها تدريب جيد لأي فنان، فالممثل يعتمد على صوته فقط في توصيل مشاعر وأحاسيس الشخصية التي يجسدها، وهذا أمر صعب ومثير للغاية، وتذكر أنه في إحدى المرات كان مرتبطاً بالتصوير، وعرض عليه مسلسل إذاعي وعجبته الفكرة كثيراً ووافق عليها، وقال ضاحكاً: "اخدت واحد فول واحد طعميه وشوطت 30 حلقة إذاعية في يوم واحد".

وعن والده الكاتب سمير سرحان قال إن كتبه يتم تدريسها في كلية الاداب جامعة القاهرة ، ورغم ذلك كان يعترض على دخوله مجال الفن في بداية مشواره، ولم يتدخل مطلقاً في بداية عمله بالفن ، وبعد نجاحه بدأ يشجعه على مواصلة طريقه بالتزام وصدق.

وعن ارتباطه بالسوشيال ميديا قال خالد إن مواقع التواصل الاجتماعي بها كل شيء والمهم كيف يتعامل الإنسان معها بالشكل الإيجابي .

ورداً على سؤال حول رأيه في مصطلح السينما النظيفة، قال ضاحكاً: "مفيش سيما مغسولة برابسو، الفن فن والسينما سينما، ويبقى الفن دائماً قوة ناعمة وله دور كبير في تنوير وإمتاع الشعوب".

وفيما يخص توصيفه بأنه فنان كوميدي ومؤخراً بدأ يتجه لتجسيد أدوار أخرى متنوعة، قال إن السوق هو الذي يضع الفنان في أدواره، وكل فنان يسعى والباقي بأتي بتوفيق ربنا، مشيراً إلى أنه يعمل كممثل منذ أكثر من 25 عاماً، ومازال لديه أفكار وطموحات يتمنى تحقيقها .

وفي النهاية قدم خالد التهنئة للنادي الأهلي بحصوله على بطولة إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، قائلاً: "أنا أهلاوي ومش عارف بطولاته كام من كترها، لكن أكيد البحر بيحب الزيادة".

خالد سرحان شارك في رمضان ٢٠٢٤ ببطولة مسلسل المداح أمام الفنان حمادة هلال، وحقق نجاحا كبيرا، وتم الإعلان عن تقديم جزء جديد في رمضان ٢٠٢٥.