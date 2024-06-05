شكرا لقرائتكم خبر عن دواعى السفر الحلقة 7.. القبطان إبراهيم يهدد على بسبب ابنته سلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد القبطان إبراهيم "كامل الباشا" على " أمير عيد" خلال أحداث الحلقة السابعة ، من مسلسل دواعى السفر بعنوان " نادى الوحدة"والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية، بسبب ابنته سلمى التى تدرس فى استراليا.

وطلب القبطان إبراهيم، من على أن يبتعد عن ابنته سلمى و انه ابلغها كل شئ و انه لا يريدها ان تأتى من الخارج و أنه سوف يظل لوحده ولا يريد أن يرى أحد، ليغضب على منه لأنه كان بالنسبة له فى مثابة والده.

وتساعد داليا " دنيا وائل" سامى " أحمد غزى" فى الكافية وتأتى مذيعة برنامج ما يطلبه المستمعون لتصوير مع على و القبطان إبراهيم أصحاب فكرة نادى الوحدة

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.