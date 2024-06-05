شكرا لقرائتكم خبر عن دواعى السفر حلقة 7..القبطان إبراهيم يواجه هدى والتسجيل مع جروب نادى الوحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت شريفة "آية حلمى" طليقه على "أمير عيد" - خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل دواعى السفر بعنوان "نادى الوحدة" والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية- فى منزله و دخل معها فى مناقشة حادة بسبب أنها لم تقول له أن شقيقه سمير كان يريد أن يتحدث معه وأيضا والده قبل وفاته، لتسكت ثم تشغل على الموبايل رسالة والده يقول فيها" أنا مش زعلان من على ومسامحة وبحبه" لتقول له: "يا على متحملش نفسك أكتر من كده وتلوم نفسك على وفاة والدك أنت كنت بتطلب منى مقولش ليك هما بيكلموك".

وذهب على إلى القبطان إبراهيم قبل دخوله مركز الرعاية وطلب منه أن يظل بجانبه ولا يتركه ويحارب من أجل دكتورة هدى "نادين" وحبه لها ويقفوا معا ضد طليقها عمر "نادر جوده ".

ويصور جروب نادى الوحدة مع مذيعة برنامج ما يطلبه المشاهدون فى عيادة دكتور هدى ليدخل على والقبطان إبراهيم عليهم، ثم يواجه القبطان إبراهيم هدى ويطلب منها أن تحكى له كل شئ عن حياتها.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.