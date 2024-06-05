هيفاء وهبي| حفلات صيفية تجذب جمهورها من المغرب إلى لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - تعيش الفنانة هيفاء وهبي حالة من النشاط الفني خاصةً مع دخول موسم الصيف الغنائي، حيث تنطلق بعدد من الحفلات الغنائية بالتزامن مع نجاح أحدث إصداراتها الغنائية خلال الفترة الماضية.

موعد حفل هيفاء وهبي في مهرجان موازين 2024

تعود الفنانة هيفاء وهبي لمسرح مهرجان موازين المغربي في دورته الـ 19 التي تبدأ في منتصف يونيو الجاري، وذلك في 24 يونيو، وشهدت التذاكر إقبالًا كبيرًا فور طرحها .

حفل صيفي لهيفاء وهبي في لبنان 2024

بجانب حفلها الغنائي في موطنها لبنان ضمن الموسم الاستئناي لحفلات الصيف الذي تهده لبنان برغم ظروف الحرب الطارئة في الجنوب بين الكيان الصهيوني وحزب الله، تباعًا للأحداث الضارية التي يشهدها قطاع غزة .

أحدث أغاني هيفاء وهبي “وصلتلها، يانحلة”

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ هيفاء وهبي من خلال أغنية يانحلة التي حققت أكثر من 3 ملايين ونصف مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "علشان أنضف منه وافوق محتاجه غساله ومسحوق وآخد مشاعري فومين وانقعها في كلور وأعصر قلبي واسيبه يومين في الشمس منشور كان بقعة كان تيت تيت تيت كان فيروس في الزور كان عدوى الله يكون في عونها اللي عليها الدور واللي لسعتيه يا شوربة لازم يخاف منك لمّي دموعك يا عيني أهو غار بعيد عنك خلاص - خلاص يا نحلة لا تقرصيني ولا عايزة عسل منك آه كان هم كبير وانزاح محبوسة ولقت المفتاح وكإِن حياتي كان فيها تراب بس أنا نفضته كان عمري هيتسرسب بس لحقته ولقطته ويا ميلة بخته اللي بيغرز ده يا ميلة بخته واللي بينفد بجلده ده يا حظه يا بخته

بجانب أغنية وصلتلها التي حققت نجاح كبير بـ أكثر من 32 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وحققت انتشارا واسعًا عبر مختلف تطبيقات التواصل الإجتماعي، وتقول كلماتها "وصلتلها، خلاص وضمنتها فصفّك فرُحت راكنها فوق رفّك تجيلك هي وانت اللي بقيت بتروح بتهملها، عشان هي عليك باقية فاكرها ضعيفة مش لاقية نسيت انك وصلتلها بطلوع الروح فخُد بالك دي قادرة تغيب وزيّ ما ماسكة فيك هاتسيب وتبعد عادي وتعاندك وما يكونلاكشي فيها نصيب لو المعلومة دي ناقصاك أديها خلاص بقت عندك ندهتلها، وبعد ما بَيِّنِت شوقها لقت إيدك بتخنقها وكُنت زمان بتحضنها بنفس الإيد عملتلها، قلق فحياتها وبتعمى عينيك عن قيمة النعمة عن الحلم اللي كان غالي وهو بعيد فخُد بالك دي قادرة تغيب وزي ما ماسكة فيك هاتسيب وتبعد عادي وتعاندك ومايكونلكشي فيها نصيب لو المعلومة دي ناقصاك أديها خلاص بقِت عندك.