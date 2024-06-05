أنقذ طفلين ومات بسبب انقطاع الكهرباء.. من هو عازف الساكسفون محمد علي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:د

توفى عازف الساكسفون محمد علي، بالإسكندرية، إثر سقوطه من المصعد، بعد إنقاذه أم و طفلين.

عازف الساكسفون محمد علي، فوجئ بانقطاع التيار الكهربائي، خلال تواجده في مصعد عمارة منزله بالإسكندرية، بين الطابقين الثامن والتاسع، وكانت بصحبته أم وطفليها.

وبعد نجاحه في إخراج الطفلين، وخلال محاولة إخراج الأم، سقط العازف صريعا، وتوفي في بدروم مصعد العمارة.

من هو محمد علي؟

عازف ومدرس ساكسفون

كان يعيش في لندن، وعمل مدرس موسيقى.

تخصص في موسيقى الجاز.

يقوم بالعزف في الأفراح، وكافيهات الفنادق.

عزف في دار الآوبرا بالإسكندرية.

شارك بالعزف في حفل افتتح بازار بالإسكندرية للإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد مؤخرًا.