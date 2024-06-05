أهدى لزوجته سيارة بورش.. الجمهور يهاجم حمو بيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

أهدى مغني المهرجانات حمو بيكا لزوجته شمس، سيارة بورش يصل سعرها ل 6 ملايين جنيه، ونشر مقطع فيديو وصور لتوثيق هذه المفاجأة

الجمهور هاجم بيكا بسبب الفيديو، وجاءت تعليقات عدد من متابعيه على النحو التالي: "كل مافتكر إني كنت زعلانة عليه لما كان بيطلع مش معايا فلوس، كنت ساذجة أوي"

وعلق البعض: "أنا خلاص هسيب دراسة الطب وأغني الهبل بتاعهم ده"، "هي البورش عندكم رخيصة للدرجة دي"، وغيرها من التعليقات

يذكر أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا حرر محضرًا ضد زميله "نور التوت" يتهمه بالتشهير به، والتشكيك في نزاهته المالية، والخروج في بث مباشر عبر "فيسبوك" يتهمه بالاستيلاء على حقوقه المالية نظير تعاون فني سابق بينهما.