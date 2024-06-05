بعد تغيير اسمه.. الصور الأولى من كواليس مسلسل "أزمة ثقة" لـ هاني عادل ونجلاء بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل أبطال مسلسل "أزمة ثقة" بانطلاق أول أيام تصوير حلقاته رسميا باحتفالية خاصة بحضور جميع أبطاله في أحد ستوديوهات منطقة الشيخ زايد.

ويجمع المسلسل في بطولته هاني عادل ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر وهاجر الشرنوبي وتامر فرج وإيهاب فهمي ومنة فضالي، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد ومن إنتاج رشا عصفور "توجيزر" وإبراهيم الصاوي "جولدن ميديا".

كشف هاني عادل، في بيان صحفي أنه يجسد دور شخصية المحامي رمزي، الذي يعمل في الشئون القانونية لشركة مقاولات كبيرة، ويدخل في شباك عنكبوتية من الصراعات والتقلبات والشك التي يحاول التخلص منها، وسيظهر خلاله بدور استثنائي لم يعتاد عليه الجمهور من قبل، مؤكدا حماسه للعمل مع نجلاء بدر والمخرج وائل فهمي عبد الحميد لأول مرة، مشيرا إلى أن "أزمة ثقة" يعبر بشكل واضح جدا عن فكرة المسلسل وصراعات الخيانة والثقة طول أحداثه المتسارعة.

وعبرت نجلاء بدر، عن حماسها للعمل نظرا لكونه فكرة جديدة ومشوقة وغير مألوفة حد وصفها، وتدور أحداثه في إطار صراع عائلي خاص جدا وملئ بالمفاجآت والتقلبات الدرامية غير المتوقعة، مضيفة، أنها متشوقة للعمل مع المخرج وائل فهمي عبد الحميد في أول عمل يجمعهما سويا.

في حين كشفت المنتجة رشا عصفور سر تغيير اسم المسلسل من "سم العقرب" إلى اسمه الحالي "أزمة ثقة"، قائلة إن المسلسل تمت كتابته منذ قرابة سنتين وبدأ العمل عليه قبل موسم رمضان الذي شهد مسلسل غادة عبدالرازق "صيد العقارب"، لذا قرر المخرج وصناع العمل تغيير اسمه كي لا يحدث أي ربط بينهما رغم الاختلاف الكامل لقصتيهما، ووقع الاختيار على أزمة ثقة وهو ما يعبر حقيقة عن حكاية وصراع المسلسل.

ويدور "أزمة ثقة" في إطار تشويقي وإثارة حول جريمة قتل، وتشهد الأحداث صدمات غير متوقعة ودراما متسارعة ومركزة في 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال العام الجاري.