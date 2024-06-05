شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يكشف عن البوستر الرسمى لفيلمه اللعب مع العيال قبل طرحه فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صناع فيلم اللعب مع العيال عن البوستر الرسمي للعمل،المقرر طرحه في دور العرض يوم 12 يونيو الجارى، بموسم أفلام عيد الأضحى، من بطولة النجم محمد إمام، وإخراج شريف عرفة، حيث تصدر البوستر كلا من محمد إمام وباسم سمرة وبيومى فؤاد وأسماء جلالن وويزو، ومصطفى غريب.

طرح صناع فيلم "اللعب مع العيال" بطولة النجم محمد إمام، الإعلان الرسمي للعمل الذي سينافس فى موسم عيد الأضحى المقبل، وسيطر الأكشن والكوميديا على التريلر خاصة فى المشاهد التى تجمع محمد إمام مع النجم باسم سمرة.

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.