شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت وأوليفيا رودريجو وبيونسيه الأكثر ترشيحاً لجوائز Nickelodeon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المنصة الأمريكية Nickelodeon عن قائمة أكثر المرشحين لحصد جوائز اختيار الأطفال لعام 2024، حيث ضمت القائمة كل من النجمة العالمية تايلور سويفت والنجمة العالمية أوليفيا رودريجو والنجمة مايلي سايروس والنجمة العالمية بيونسيه.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن القائمة شهدت الكثير من الأسماء التي تتصدر فيها تايلور سويفت بستة ترشيحات، تليها أوليفيا رودريجو ومايلي سايروس وبيونسيه، بأربعة ترشيحات لكل منهم.



قائمة المرشحين

كما ضمت القائمة بعض المرشحين لأول مرة، وهم هالي بيلي، وأوستن بتلر، وسابرينا كاربنتر، وكاي سينات، وتيموثي تشالاميت، ولوك كومز، وأريانا ديبوز، وآيو إديبيري، ورايان جوسلينج، ورينيه راب، ومارجوت روبي، وبول رود، وآخرين.

وسبق وأعلنت النجمة العالمية تايلور سويفت منذ فترة عن مفاجأة لجماهيرها في كل حفلة لها ضمن جولتها Eras Tour التي انطلفت في اليابان 7 فبراير الماضي وتستمر في أستراليا وسنغافورة وأوروبا في الأشهر المقبلة.