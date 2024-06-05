شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما: اخترت الأهرامات لإطلاق Waiting for The Sun لأنها أيقونة مصرية فريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المؤلف الموسيقى هشام خرما لـ الخليج 365، إنه اختار منطقة الأهرامات لتصوير الفيديو الموسيقي، Waiting for The Sun، لأنها واحدة من أجمل الإماكن التي يتمنى أي شخص في العالم زيارتها، مؤكدا أن الأهرامات أيقونة مصرية خالصة وفريدة.

وأشار هشام خرما إلى أن تصوير العمل أظهر الأهرامات وكأنها في عصر مغاير عما نعيش فيه، معبرا عن سعادته بردود الأفعال على طرح الفيديو.

وكان أطلق المؤلف الموسيقى هشام خرما فيديو موسيقي بعنوان Waiting for The Sun والذي تم تصويره بأهرامات الجيزة، وهي ثاني أغنية ضمن مشروعه الموسيقي الذي يحتفي بمعالم مصر السياحية من خلال إطلاق مقاطع موسيقية وتصوير فيديو موسيقي بحيث يكشفان الجمال والتاريخ في هذا المكان.

ويضم الفيديو الموسيقي Waiting for The Sun موسيقى معزوفة على آلة الدودوك الآرمنية، بالتعاون مع العازف التركي علي فاربودنيا، كما كشف الفيديو زوايا مختلفة وجديدة من أهرامات الجيزة، ليبدأ من بوابة هرم منكاورع ويرصد عظمة البناء والتشييد.

ويعتبر مشروع هشام خرما هو مجرد بداية لمزج الموسيقى بالسياحة، وتسليط الضوء ليس فقط على معالم مصر السياحية، ولكن أيضًا على المعالم السياحية العالمية، وكانت أغنية نروح لبعيد، هي أولى الأغنيات التي بدأ بها.