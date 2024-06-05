شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم دينا فؤاد بعد نجاحها فى مسلسل حق عرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة دينا فؤاد بنجاح شخصية حنان الغرباوى التي قدمتها في مسلسل حق عرب في موسم دراما رمضان الماضى، داخل جريدة الخليج 365 من خلال ندوة فنية عقدها قسم الفن وحضر الندوة على الكشوطى رئيس قسم الفن في الخليج 365، والزملاء في قسم الفن، عماد صفوت وعادل عبد الله ولميس محمد ووداد خميس، ومنحت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 دينا فؤاد درع الخليج 365 تقديرا لنجاحها خلال موسم رمضان الماضى .

وتحدثت دينا عن شخصية حنان الغرباوى وعن التحولات النفسية للشخصية التي تعتز بها دينا خلال مسيرتها الفنية، كما تطرقت للحديث عن الكمياء التي تجمعها مع بطل العمل أحمد العوضى وعن المخرج إسماعيل فاروق والمؤلف محمود حمدان، كما تحدثت عن كواليس مشهد القبض عليها في أحداث المسلسل الذى لاقى نجاحا كبيراً وقت عرضه في رمضان .



دينا فؤاد في ندوة الخليج 365



دينا فؤاد في ندوة الخليج 365



دينا فؤاد مع علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365



علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365



دينا فؤاد في ندوة الخليج 365



دينا فؤاد مع الزملاء في الخليج 365



دينا فؤاد في ندوة الخليج 365



دينا فؤاد



دينا فؤاد وعلا الشافعي

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار شعبي تشويقي حول عرب السويركي "أحمد العوضى"، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذي يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولي" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.