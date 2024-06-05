وفاة صاحب الأغنية الشهيرة “ع خدّك حبّة لولو” منعم فريحة

توفي الفنان والملحن اللبناني، منعم فريحة، صاحب أغنية “ع خدك حبّة لولو” الشهيرة.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحل في كنيسة مار ساسين في بلدة حاقل – جبيل يوم غد الخميس، الواقع في السادس من حزيران الجاري.

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نذكر أن أحدث ظهور للفنان منعم فريحة خلال مشاركته في الحلقة التي كرّم فيها برنامج The Stage (LBCI) الفنان الراحل عازار حبيب الذي قام بتلحين أغنية “ع خدك حبّة لولو”، التي حققت نجاحًا كبيرًا ولا زالت عالقة في الاذهان حتى يومنا هذا وللحديث أيضًا عن مسيرته الفنية الناجحة ومساهمته في شهرته.