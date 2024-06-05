ليدي غاغا تردّ على أخبار حملها بفيديو مدته عشر ثوانٍ… هذا ما قالته

ردّت ليدي غاغا بذكاء على اشاعة حملها التي انتشرت على نطاق واعس عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تمّ تصويرها في حفل زفاف شقيقتها في ولاية ماين، إذ نشرت المغنية والممثلة مقطع فيديو مدته عشر ثوانٍ على “تيك توك” قالت بشكل قاطع فيه بإنها “ليست حامل”.

وبهذا تكون ليدي غاغا قد ردّت بشكل سريع على التكهنات بأنها حامل عقب نشر The Sun صورًا لها في حفل زفاف أختها ناتالي جيرمانوتا نهاية الأسبوع الماضي في ولاية ماين، حيث ظهرت غاغا في الصور بفستان أسود وزعم الموقع أن غاغا – واسمها الحقيقي ستيفاني أنجلينا جيرمانوتا – “شوهدت مع انتفاخ واضح في البطن”.

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اعتادت غاغا على هذا النوع من التكهّنات، ففي الآونة الأخيرة، أثارت المغنية إشاعات حول خطوبتها بعد أن شوهدت وهي ترتدي خاتمًا ضخمًا من الألماس في إصبعها أثناء تجوّلها في غرب هوليوود. تواعد نجمة House of Gucci حاليًا رجل الأعمال والمستثمر مايكل بولانسكي، الذي ارتبطت به منذ ليلة رأس السنة ٢٠١٩.