“من باريس”.. نوال الزغبي تحصد المزيد من النجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور أسبوعين على طرحها لأغنية “من باريس”، لازالت النجمة اللبنانية نوال الزغبي تحصد نجاح كليب الأغنية الذي طرحته عبرة قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.

وكانت فكرة الكليب بسيطة، تناسب أجواء الأغنية الراقصة والتي تحمل جرعة من الحماس والفرح. وأطلّت نوال في العمل بإطلالات مبهرة في أوّل تعاون يجمعها مع المخرج نضال بكاسيني الذي حرص على اظهارها بطريقة متجددة وبلقطات استعراضية رائعة تتناسب مع أجواء الأغنية.

وحققت الأغنية أكثر من 3 ملايين مشاهدة على “يوتيوب”، كما وتصدّرت الأغنية المراتب الأولى في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

وظهرت الزغبي خلال الكليب بأكثر من إطلالة لافتة على خشبة مسرح تقدّم عرضًا استعراضيًا برفقة مجموعة من الراقصين الذين يؤدّون أنواعاً من الرقصات، بين رقص الصالون والرقص الشعبي بوجود ديكورات ملوّنة لعبت دوراً في تصميم الرقصة.

نفيد بالذكر أن أغنية “من باريس” من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.