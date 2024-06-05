في ذكرى ميلاده.. هذا ما كشفته وفاء عامر عن محمود عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مداخلة هاتفية مع برنامج “السفيرة عزيزة”، الذي تقدّمه المذيعتان رضوى حسن ونهى عبد العزيز على فضائية dmc، تحدثت الفنانة وفاء عامر عن ذكرياتها مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز خلال عملها معه في مسلسل “جبل الحلال”، وذلك بالتزامن مع ذكرى ميلاده التي توافق في ٤ حزيران (يونيو).

وقالت وفاء إن محمود عبدالعزيز لم يمت بين جمهوره، لأن أعماله أثّرت في وجدانهم ولا تزال.

وعن تعاونها معه في مسلسل “جبل الحلال”، قالت وفاء عامر إنها لم تتخيل أن تشاركه يوماً في عمل فني، معلقة: “لم أكن أتخيل أني سوف أشاركه حتى لو في مشهد واحد، وأتذكر أنه أقام لي حفلاً في منزله للاحتفال باشتراكي في عمل لم يكن موجوداً به، وتحولت إلى ندوة فيها ثقافة وفن وعظمة في التفكير وكيف ننهض بالمهنة”.

وتابعت: “مهما تحدثت عنه لن أوفّيه حقه، وأذكر له مشهداً فصلت في منتصفه الكلام لأقول له أنا مش متخيلة إني بتكلم وأنت واقف، لكن قال لي أنت غنيمة ولازم تركزي، وبعدها أنا قدمت مشهد من أعظم المشاهد”.