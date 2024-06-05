تزامناً مع “النهاية”.. هالزي تصدم الجمهور بمكافحة أكثر من سرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تزامناً مع إصدارها أغنية The End(النهاية)، كشفت النجمة الأميركية هالزي أمس (الثلاثاء) أنها كانت تكافح أمراضاً مزمنة في الخفاء، وسط تكهنات بإصابتها بسرطانَي الغدد الليمفاوية والدم والذئبة.

ونشرت هالزي الأغنية الخاصة بألبومها الخامس المقبل عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، مع الإشارة إلى حسابات مؤسّسة غير ربحية لتمويل أبحاث مرض الذئبة، وجمعية سرطان الدم والأورام اللمفاوية.

وقالت: “قصة طويلة باختصار، أنا محظوظة لأنني على قيد الحياة، قصة قصيرة وطويلة، لقد كتبت ألبوماً، يبدأ بـ The End. وقد صدر الآن”.

وأضافت المغنية الشابة في كلمات الأغنية: “أشعر وكأنني سيدة عجوز، قلت إنني سأمنح نفسي عامين إضافيين لأكون مريضة… في الثلاثين من عمري (وهو عمرها الحقيقي)، سأولد من جديد ولن أمرض وسأبدو مثيرة للغاية ولدي الكثير من الطاقة وأنا سأُعيد العشرينات والثلاثينات من عمري”.

وفي مقطع آخر، ظهرت هالزي، واسمها الحقيقي آشلي نيكوليت فرانجيباني، على كرسي مرتديةً قناع وجه، وتوّجهت إلى المصوّر بقولها: “اليوم هو اليوم الأول من العلاج”، قبل ظهور لقطات تكشف دخولها المشفى مرات عدة.