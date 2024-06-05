أوّل ردّ من ريهام حجاج على أنباء اعتزالها الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخرت الفنانة ريهام حجاج من الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن اعتزالها التمثيل واتّجاهها الى الإنتاج السينمائي.

ونشرت ريهام عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” صورة لأحد تلك الأخبار، وعلّقت عليه بسخرية قائلة: “يا ريت تنشروا عن اللي بيحصل في غزة ربع نشركم للإشاعات الغلط”.

وأظهرت المتابعة أن حجاج شاركت خبراً منحولاً إلى الوسيلة الإعلامية التي لم تنشره أصلاً.

يُذكر أن ريهام حجاج شاركت في دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل “صدفة” مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم: خالد الصاوي، وعصام السقا، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وميار الغيطي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، ورشدي الشامي، ورباب ممتاز… وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول “صدفة” مدرّسة التاريخ التي تتعرّض لصدفة تغيّر مجرى حياتها وتقلبها رأساً على عقب، إذ تجد نفسها من طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر “فؤاد مهران”، ويتطرق المسلسل الى مشكلات المراهقين وطلاب المدارس في مرحلة الثانوية العامة.