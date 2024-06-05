جورج وسوف| التفاصيل الكاملة لحفل دبي

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك سلطان الطرب جورج وسوف في سلسلة الحفلات الصيفية المقامة في عدد من الدول العربية، تحديدًا في الإمارات، بعد شائعات إصابته بوعكة صحية شديدة.

موعد حفل جورج وسوف في صيف دبي 2024

يقام حفل جورج وسوف ضمن فعايات مفاجآت صيف دبي 2024، مع المغني الشهير الشامي، على مسرح كوكاكولا أرينا

أحدث أغاني جورج وسوف “بيتكلم عليا”

كانت أحدث أغاني جورج وسوف من خلال “بيتكلم عليا”، التي سجلت أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "بيتكلم عليّا من كلمات أمير طعيمة، ألحان زياد برجي، توزيع: توزيه زاهر ديب، وتقول كلماتها: "يتكلم عليا .. ويقول فيا و فيا .. و أنا عمري ما جبت سيرته غير بخير يلي ما عمريش جرحته .. سايبه يغلط براحته ..مع إني أقدر أقول حاجات كتير بيقول .. ما يقول .. ماهو كل يا قلبي ما نتألم .. بالوقت أنا وأنت هنتعلم علشان ما نكررش غلطنا ما يقول .. ع الحب اللي زمان جمعنا .. علي أشواقنا وعلي أوجاعنا كان وهم قابلناه في سكتنا ما يقول العشرة غالية غالية لو في ناس يئتمنوا هيبيع اسمه و غرامه .. ما هو ده أصله و تمامه .. طب ده اللي زيّه يا قلبي ما تلوموش خيرها يا قلبي في غيرها .. و اهي ذكرى هنفتكرها.. علشان لو يوم قابلته ما أكلموش أي دمعة حزن لالا لالا أي جرح فقلبي لالا لالا أي لحظة حيرة لالا حتى نار الغيرة لا هيبيع اسمه و غرامه .. ما هو

ده أصله و تمامه .. طب ده اللي زيّه يا قلبي ما تلوموش خيرها يا قلبي في غيرها .. و اهي ذكرى هنفتكرها.. علشان لو يوم قابلته ما اكلموش".

أحدث أغاني الشامي “خدني”

أما “الشامي” فقد طرح مؤخرًا أغنية “خدني”، التي سجلت أكثر من 15 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "في بينا خطوة طيب قرب ليا حبيتين خديني من اللي فيا حطي فيا كل خير ما تبعديني عنك حانسى مري بي ايديك مش كده يا قلبي مرة وحده ليلي طال في حزن جوايه مش سيعاه حتى الحيطان ياما قلبي ضحى فداهم بس ما حدش دام طب خدني من اللي فيا وحزني فحضنك اوعديني اني ابقى فقربك ابعديني عنهم قبلك قلبي مش عاوز غيرك خدني من اللي فيا وحزني فحضنك اوعديني اني ابقى فقربك ابعديني عنهم قبلك قلبي مش عاوز غيرك وعيونك مالت فيكي اكتفت نورتي عمري وبعدك طفت يا عيون اللي فقلبي طغت ما تسيبي ديا هم وخلص و ازااايي اللي فقلبي بس يتقال ما بحبهاش اومال يرخص لمين الناس و المال المال المال خدني من اللي فيا وحزني فحضنك اوعديني اني ابقى فقربك ابعديني عنهم قبلك قلبي مش عاوز غيرك طب خدني من اللي فيا وحزني فحضنك اوعديني اني ابقى فقربك ابعديني عنهم قبلك قلبي مش عاوز غيرك اااااه ما فيش حاجه بتكسرني غير انك بتكسرني ما انا عارف حتخسرني ما لنا قلبي دليل خدني من اللي فيا و حزني فحضنك اوعديني اني ابقى فقربك ابعديني عنهم قبلك قلبي مش عاوز غيرك