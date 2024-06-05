تجهز "كحك العيد".. صورة نادرة للنجمة هدى سلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في 5 يونيو 2006، رحلت عن عالمنا النجمة هدى سلطان والتي تعتبر من أهم النجمات في العصر الذهبي للسينما

وتداولت عدد من الصفحات صورة نادرة للنجمة الراحلة يعود تاريخها لعام 1952، أي منذ 72 عام، وتظهر فيها هدى سلطان داخل مطبخها وهي تجهز "كحك العيد"

هدى سلطان كونت مع زوجها النجم الكبير فريد شوقي ثنائيا يعد من أشهر الثنائيات في تاريخ السينما، كما قدمت عدد من الأغاني مع كبار الملحنين

وقدمت هدى سلطان خلال مسيرتها الفنية أعمالا لا تنسى في السينما والمسرح والتليفزيون، لعل أبرزها: (الوتد، الأسطى حسن، جعلوني مجرما، نساء محرمات، سوق السلاح، رصيف نمرة خمسة، بين القصرين) وغيرها.