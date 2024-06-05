أنقذ أم وطفلين.. أول إجراء من "الموسيقيين" بعد مصرع عازف الساكسفون محمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

كشف د. محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين، عن موقف النقابة من عازف الساكسفون محمد علي الذي توفي بالإسكندرية إثر سقوطه من المصعد بعد إنقاذه أم وطفلين.

د. محمد عبد الله، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، قال: "عازف الساكسفون محمد علي عضو في فرع النقابة بالإسكندرية".

وتابع: "النقابة قررت تحمل كافة الاجراءات والمصاريف اللازمة في جنازة الراحل تقديرا لموقفه البطولي النبيل".

عازف الساكسفون الراحل فوجئ بانقطاع التيار الكهربائي خلال تواجده في مصعد عمارة منزله بالاسكندرية بين الطابقين الثامن والتاسع، وكانت بصحبته أم وطفليها.

وبعد نجاحه في إخراج الطفلين وخلال محاولة إخراج الأم سقط العازف سريعا، وتوفي في بدروم مصعد العمارة.

من هو الموسيقي محمد علي الذي أنقذ أم وطفلين من الموت؟

- عازف ومدرس ساكسفون.

- كان يعيش في لندن وعمل مدرس موسيقى.

- تخصص في موسيقى الجاز.

- يقوم بالعزف في الأفراح والكافيهات والفنادق.

- عزف في دار الأوبرا بالإسكندرية.

- شارك بالعزف في حفل افتتاح بازار بالاسكندرية للإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد.