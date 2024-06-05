حلا شيحا تهنئ نجلها أحمد بعيد ميلاده.. والجمهور: "نسخة منك" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة حلا شيحة التهنئة لنجلها أحمد بحلول عيد ميلاده.

ونشرت "حلا" مجموعة صور لنجلها أحمد، ووجهت له بعض الكلمات المؤثرة، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بحبك يا أحمد كل سنة وأنت طيب زي اليوم ده أنت اتولدت و نورت حياتي، بحبك، صباح الخير أنا مشتقالك جدًا".

وهنأت الفنانة هنا شيحة شقيقة حلا، بعيد ميلاد أحمد، وكتبت في التعليقات: "كل سنة وأنت طيب يا حمودي يا حبيب خالتو".

كما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كل سنة وأحمد طيب وبخير"، "نسخه منك"، "كل سنة وهو طيب وبألف خير.. ربنا يحميه"، "ماشاء الله ربنا يحفظهولك ويباركلك فيه يارب"، "عيد ميلاد سعيد".

وشاركت الفنانة حلا شيحة في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" رمضان 2024، بمشاركة النجم خالد النبوي، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

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