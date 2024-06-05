موعد عرض مسلسل "أم الدنيا 2" لـ سوسن بدر على منصة WATCHIT

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تستعد منصة WATCHIT، لطرح الجزء الثاني من مسلسل "أم الدنيا" بطولة الفنانة سوسن بدر.

من المقرر أن يتم عرض أول حلقتين من المسلسل غدًا الخميس الموافق 6 يونيو المقبل.

ونشرت سوسن بدر، صورة لها من كواليس تصوير "أم الدنيا"، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وكتبت: "أول حلقتين من ام الدنيا ٢ حينزلوا بكرا الصبح علي واتش ات، الصورة من تصوير أول مشهد في أول يوم تصوير، مين عارف كنا بنصور فين؟".

تدور أحداث مسلسل أم الدنيا 2، عن أسرار وحكايات الحضارات التي تعاقبت على أرض مصر، وكشف المزيد من أسرار تاريخ مصر، عبر العصور المختلفة بدءًا من الحضارة الفرعونية وصولًا إلى العصر الحديث.

يذكر أن الموسم الأول والثاني تقدمها الفنانة سوسن بدر، وتكون الموسم الأول من 15 حلقة.

وتسرد السلسلة في إطار تشويقي وإنساني تاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث.

وتبدأ بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم، مروراً بتوحيد الأرضين وعصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا.

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