شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحيى حفلاً غنائيًا فى لبنان الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم هانى شاكر، حفلاً غنائيًا في لبنان يوم 6 يوليو الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم هانى شاكر باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وانتهى أمير الغناء العربى النجم هاني شاكر من تسجيل أغنيته الجديدة "يا ويل حالى" والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات الشاعرة راميا بدور، وألحان هيثم زياد، وتوزيع وتسجيل بودى نعوم.

يذكر أن أمير الغناء العربى هانى شاكر طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربى"، وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين.

كما طرح هانى شاكر مؤخرًا أغنية أخرى جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـAI والتي لاقت تفاعلاً كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكرى وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" اللذين حققا نسبة تفاعل كبيرة مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهما.