حليمة بولند.. "الجنايات" ترفض إخلاء سبيلها بقضية التحريض على الفسق والفجور

ياسر رشاد - القاهرة - أصبحت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد رفض محكمة الجنايات إخلاء سبيلها في قضية التحريض على الفسق والفجور، وحجز القضية ليوم 9 يونيو الجاري.

حليمة بولند

وحضر عدد من الفاشنستات دعما لبولند في أول جلسة لها أمام محكمة الاستئناف والصادر ضدها حكم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور.

ويأتي قرار المحكمة رغم تقديم حليمة بولند وخصمها تنازلاً في القضية التي أدينت بها هي وشخص آخر، خصمها في القضية، بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ. وهو ما ينفي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن الإخلاء عن حليمة بولند نظراً لتعلق القضية بالحق العام.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكمها في إبريل الماضي، بحبس حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 2000 دينار كويتي.

وعلى الرغم من تداول العديد من المصادر المقربة من الإعلامية قرب الإفراج عنها، خاصة بعد أن قرر الشاكي التنازل عن شكواه، وكذلك فعلت الإعلامية بعد تنازلها عن شكواها ضده، ولكن قرار المحكمة جاء صادما، ومازالت في الحبس بعد مرور ما يقرب الشهر، في انتظار قرار المحكمة يوم 9 يونيو.

حليمة بولند

وكان فريق الدفاع عن الإعلامية تقدم لـ محكمة الاستئناف بطلب إخلاء سبيلها لحين البت في القضية، وذلك بعد إلقاء القبض عليها مطلع شهر مايو الماضي، وإيداعها في السجن المركزي.

دعم مي العيدان

وتعاطفت الإعلامية مي العيدان مع حليمة بولند صباح اليوم، وطلبت المتابعين بالتوقف عن الهجوم عليها وكتبت الإعلامية الكويتية: "اللهم فرج كربتها وفك عوقها ونجها وردها ردا جميلا الى بناتها وأمها وأبيها يا رب. . لا أحد يتشمت رجاءا ما في إنسان معصوم من الخطا لكن الرحمة فوق العدل اللي عنده كلمة طيبه يقولها واللي ماعنده يلتزم فضيلة الصمت الرسول الكريم حثنا عليه وعلى فكره حليمة عمرها ما كانت صديقتي فقط المعرفة الإعلامية لكن ارحموا عزيز قوم ذل".

حليمة بولند

وتعود قضية حليمة بولند إلى العام الماضي، رغم ظهورها للرأي العام خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد أن تقدم أحد الأشخاص ببلاغ ضدها اتهمها فيه بتحريضه على الفسق والفجور من خلال تقديمه مجموعة من الرسائل الخاصة بينهما، لتكشف محامية الإعلامية الكويتية بعد ذلك عن أن سبب الأزمة يعود إلى مطاردة هذا الشخص لحليمة بولند بعد أن جمعتهما علاقة إعجاب.