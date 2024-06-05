فن ومشاهير

الفيلم اللبناني المصري "أرزة" يصطحب دياموند بو عبود إلى ترايبيكا

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ياسر رشاد - القاهرة - حددت إدارة مهرجان ترايبيكا السينمائي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية وهو واحد من أكبر  المهرجانات الدولية   ثلاثة عروض الفيلم اللبناني المصري أرزة .

أرزة 

اولها يوم الثلاثاء الموافق ١١ من يونيو الجاري في السادسة مساءا بتوقيت امريكا.

وعرضين آخرين يومي الأربعاء والجمعة الموافقين ١٢:و ١٤ من الشهر نفسه في تمام الخامسة مساءا بتوقيت امريكا.

هذا هو المهرجان العالمي الثاني الذي يشارك به أرزة بعد مشاركته في مهرجان بكين السينمائي الدولي.
 

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أرزة 

أرزة هو أول الافلام الروائية الطويلة للمخرجة اللبنانية ميرا شعيب بعد فيلمها القصير ليلاك الذى شارك في الكثير من المهرجانات العالمية ومن تأليف كل من فيصل شعيب ولؤي خريس ومن إنتاج الشركة المصرية الأمريكية 
‏ ambient light للمنتج على العربي  ومعه كل من فيصل شعيب و لؤي خريس وزينة بدران Executive producer وطارق النعمة ووضع الموسيقى التصويرية له النجم هاني عادل. 

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أرزة 

وتدور أحداثه حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها  ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لإبنها كنان وشقيقتها ليلى.

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أرزة 

أبطال الفيلم 

ويلعب بطولته النجوم دياموند أبو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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