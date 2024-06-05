حلا شيحة تهنئ ابنها أحمد بعيد ميلاده.. والجمهور: "نسخة منك" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

هنأت الفنانة حلا شيحة، ابنها أحمد بعيد ميلاده، موجهة له رسالة مؤثرة.

ونشرت "حلا" مجموعة صور لابنها أحمد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "بحبك يا أحمد.. كل سنة وأنت طيب.. زي اليوم ده أنت اتولدت ونورت حياتي، بحبك، صباح الخير، أنا مشتقالك جدًا".

وعلقت الفنانة هنا شيحة، على تدوينة شقيقتها "حلا"، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب يا حمودي يا حبيب خالتو".

كما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كل سنة وأحمد طيب وبخير"، "نسخه منك" ، "كل سنة وهو طيب وبألف خير.. ربنا يحميه" ، "ما شاء الله ربنا يحفظهولك ويباركلك فيه يا رب" ، "عيد ميلاد سعيد".

وشاركت الفنانة حلا شيحة في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم" رمضان 2024، بطولة خالد النبوي، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

اقرأ أيضا..

أهدى لزوجته سيارة بورش.. الجمهور يهاجم حمو بيكا

أنقذ طفلين ومات بسبب انقطاع الكهرباء.. من هو عازف الساكسفون محمد علي؟