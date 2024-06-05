"مواقع رخيصة".. تعليق جديد من ريهام حجاج بشأن شائعة اعتزالها التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - ردت الفنانة ريهام حجاج، على الأنباء والشائعات التي ترددت مؤخرا بشأن اعتزالها التمثيل.

وقالت ريهام، في تدوينة لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، إن قرار اعتزالها التمثيل شائعة لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن احدى الجرائد العربية تواصلت معها واعتذرت لها عما تم نشره، ووجهت الفنانة لها الشكر على التوضيح.

وأضافت ريهام حجاج: "الخبر نسب لهم عن طريق مواقع رخيصة مستعدة حتى تقتل عشان خاطر الرتش".

وفي تدوينة سابقة، نشرت ريهام حجاج صورة خبر مأخوذ عن أحد المواقع اللبنانية الشهيرة عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، والذي جاء بعنوان "ريهام حجاج تعتزل التمثيل وتتفرغ للإنتاج السينمائي"، وعلقت: "يا ريت تنشروا عن اللي بيحصل في غزة ربع نشركم للإشاعات الغلط".

يذكر أن، ريهام حجاج خاضت دراما رمضان 2024 بمسلسل "صدفة" بطولة رحاب الجمل، عصام السقا، خالد الصاوي، سلوى خطاب، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.