فن ومشاهير

تعليق جديد من مي عز الدين بشأن أزمة والدتها الصحية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة مي عز الدين، على أزمة والدتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرا.

وكتبت مي، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "الحمد لله".

وكانت مي عز الدين، طلبت مؤخرا الدعاء لوالدتها، عبر خاصية القصص على "إنستجرام"، وعلقت: "أرجو الدعاء لأمي بالشفاء".

وتأتي مطالبة مي عز الدين، بعد حوالي عام من كشفها معاناة والدتها من أزمة صحية وخضوعها للغسيل الكلوي.

النجمة مي عز الدين شاركت في دراما رمضان 2023 ببطولة مسلسل "سوق الكانتو" مع النجم أمير كرارة، فتحي عبد الوهاب، محمود البزاوي، محمد عبد العظيم، ثراء جبيل، سلوى عثمان، إخراج حسين المنباوي، سيناريو وحوار هاني سرحان، ودارت أحداثه في زمن غير معاصر.

وظهرت "مي" في رمضان 2024 كضيفة شرف بمسلسل "كوبرا" بطولة محمد عادل إمام والذي عُرض على قناة MBC مصر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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