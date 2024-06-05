ملك أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها.. وأسرتها تتفاعل معها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ملك زاهر في الصور بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "لقطات من كواليس مسلسل أزمة ثقة".

وارتدت ملك زاهر بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، مع بلوزة باللون الأبيض لتكشف عن جمالها وأنوثتها.

تفاعلت أسرة ملك زاهر مع الصور، وعبر الفنان أحمد زاهر والد ملك عن إعجابه بإطلالة ابنته، وكتب في التعليقات: "قمر"، كما كتبت شقيقتها الفنانة ليلى الزاهر: "قمر ما شاء الله".

ويشارك في مسلسل "أزمة ثقة" هاني عادل ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر وهاجر الشرنوبي وتامر فرج وإيهاب فهمي ومنة فضالي، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج وائل فهمي عبد الحميد.

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