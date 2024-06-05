طرح البوستر الرسمي لفيلم "اللعب مع العيال".. ومحمد إمام يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح النجم محمد عادل إمام، البوستر الرسمي لفيلم "اللعب مع العيال" استعدادا لطرحه بموسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

ونشر إمام، البوستر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "توكلنا على الله، اللعب مع العيال، فيلم عيد الأضحى للمخرج شريف عرفة".

وأضاف: "الأسبوع القادم إن شاء الله بجميع السينمات في مصر والوطن العربي".

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهي: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بهذه المحافظات، وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

وتدور قصة الفيلم حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

الفيلم بطولة محمد عادل إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.