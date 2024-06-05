محمد اسماعيل - القاهرة - "مفيش كده".. محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه في صيف 2024 (فيديو)

كتب - معتز عباس:

روج الفنان محمد رمضان، لأحدث أغانيه بعنوان "مفيش كده"، والمقرر طرحها الفترة المقبلة.

ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "نازل بليل أقضي سهرة موت.. مفيش كده في صيف 2024".

وجاءت كلمات أغنية "مفيش كده" كالتالي:

ازل بليل أقضي سهرة موت قابلت بنت جميلة موت

قلت لها هو في جمال كده

ضحكنا مع بعض في الجمال مشوفتش كده

من المقرر طرح أغنية "مفيش كده" قريبًا على قناة محمد رمضان الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى طرحها على منصات الموسيقى المختلفة.

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